Analyst bullish für MicroStrategy – Das sind die Gründe

Der Bitcoin-Preis schwächelte am Montag, aber das Wertpapierhaus Cantor Fitzgerald sieht nach wie vor viel Spielraum für die Aktie von MicroStrategy , da das Unternehmen für Unternehmenssoftware immer mehr Bitcoin in seiner Bilanz bunkert.

"Es wird immer deutlicher, dass MicroStrategy ein Modell auf den Kapitalmärkten entwickelt hat, das es ermöglicht, Bitcoin pro Aktie gewinnbringend hinzuzufügen", schreibt Knoblauch in einer aktuellen Mitteilung.

Nach der US-Präsidentschaftswahl verzeichnete der Bitcoin-Kurs einen starken Anstieg, was auch die Aktie von MicroStrategy beflügelte. Das Unternehmen nutzte diesen Rückenwind und nahm in den letzten zwei Monaten des Jahres 2024 rund 18 Milliarden US-Dollar auf, wie Cantor berichtet.

Laut Analyst hat MicroStrategy noch die Möglichkeit, weitere Kapitalmaßnahmen im Umfang von 6,7 Milliarden US-Dollar über Aktien, 2 Milliarden US-Dollar über Vorzugsaktien und 18 Milliarden US-Dollar über Anleihen durchzuführen. Damit könnte das Unternehmen zusätzliche 287.000 Bitcoin erwerben.

"Wir erwarten, dass MicroStrategy auch 2025 eine Bitcoin-Rendite von über 10 Prozent erzielt. Dies könnte dazu führen, dass die Gewinne aus der Verwaltung des Bitcoin-Portfolios über 4 Milliarden US-Dollar erreichen", prognostiziert Knoblauch.

Am Montagmorgen fiel der Bitcoin-Kurs jedoch um rund 3,8 Prozent auf etwa 91.000 US-Dollar, was die Aktie von MicroStrategy (MSTR) im vorbörslichen Handel um 5,2 Prozent belastete. Am Dienstag hingegen klettert der Bitcoin wieder deutllich ins Plus und macht zu Montag wieder Boden gut.

Kurz nach der Veröffentlichung der Analyse von Cantor gab MicroStrategy bekannt, dass es in der Woche vom 6. bis 12. Januar 2025 rund 243 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 710.425 Aktien eingenommen hat. Mit diesem Kapital kaufte das Unternehmen 2.530 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 95.972 US-Dollar pro Bitcoin.

Cantor-Analyst Knoblauch bewertet die Aktie mit "Overweight".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microstrategy (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 333,5EUR auf Tradegate (14. Januar 2025, 14:48 Uhr) gehandelt.

