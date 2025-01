Mali will 5,5 Milliarden US-Dollar von Barrick Gold

Dadurch hat sich eine Steuerforderung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar ergeben. Um diese erstattet zu bekommen, hat die Militärregierung, die mit Unterstützung von Russland finanzierter Söldner – darunter der berüchtigten Gruppe Wagner – an die Macht gekommen ist, wiederholt Haftbefehle gegen Unternehmensvertreter erlassen.

Jüngst hat ein Gericht entschieden, dass Barrick Gold nicht 500 Millionen, sondern sogar 5,5 Milliarden US-Dollar an Steuern nachzuzahlen habe. Das Unternehmen hat in Reaktion darauf mit der Stilllegung des Minenkomplex, der einer der wichtigsten Arbeitgeber im verarmten Wüstenstaat ist, gedroht.

Streit eskaliert, Gold im Wert von 245 Millionen US-Dollar beschlagnahmt

Am Montag hat die Auseinandersetzung eine neue, filmreife Eskalationsstufe erreicht. Die Militärregierung hat mithilfe von Helikoptern Gold im Wert von 245 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und zur staatseigenen Banque Malienne ausgeflogen. Das entspricht einer Menge von 3 Tonnen.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters stand zeitweise sogar im Raum, dass 4 Tonnen Gold mit einem Gesamtwert von 380 Millionen US-Dollar beschlagnahmt worden sind. Das jedoch konnte von Barrick Gold nicht bestätigt werden.

Am späten Montagabend hat sich das in Kanada beheimatete Unternehmen schließlich dazu entschlossen, mit seiner Drohung ernst zu machen: Barrick Gold wird die Förderung in Mali bis auf Weiteres einstellen – und hofft so, die Militärregierung zu einem Einlenken bewegen zu können.

Aktie trotz günstiger Bewertung stark unter Druck

Die mit harten Bandagen geführte Auseinandersetzung belastet den Aktienkurs stark. Gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch bei 21,35 US-Dollar hat die Aktie bereits 27,6 Prozent an Wert eingebüßt – und damit deutlich stärker als Gold, das im selben Zeitraum 4,7 Prozent an Wert verloren hat.

Dadurch ist die Bewertung mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,8 auf den ersten Blick spottbillig. Allerdings hat das Research-Haus Jefferies bereits davor gewarnt, dass die Stilllegung der Operation in Mali das EBITDA-Ergebnis um bis zu 11 Prozent belasten könnte.

Fazit: Meiden – und auf die Alternativen setzen!

Im Streit um Einnahmen aus Bergbaugeschäften und deren Verteilung ist es zwischen der Militärregierung von Mali und Barrick Gold zu einer Eskalation gekommen. Nachdem das Regime Gold im Wert von 245 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hat, gab das Unternehmen die vorübergehende Stilllegung seiner Mine bekannt. Die macht ein Siebtel der gesamten Fördermenge von Barrick Gold aus, was die Ertragsseite stark belasten dürfte.

Solange sich in der Auseinandersetzung keine Einigung abzeichnet, ist die Aktie kein Kauf. Der Streit verdeutlicht die politischen Risiken von Bergbauunternehmen in politisch instabilen Nationen – und ist eine Erinnerung daran, dass Despoten kein Interesse an Versorgungssicherheit haben. Wer in der Branche investierten möchte, sollte derzeit auf Newmont und vor allem Freeport-McMoRan setzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion