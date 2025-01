RISE erhält die Zulassung für "ePA für alle" Aktensystem sowie das Versicherten-Frontend

Schwechat/Berlin (ots) - ePA-Aktensystem startet am 15. Januar 2025



RISE erhält die Zulassung der gematik für das Aktensystem sowie das

Versicherten-Frontend der elektronischen Patientenakte (ePA) für den Start der

"ePA für alle". Mit diesem formalen Nachweis erfüllt RISE als erster ePA

Hersteller alle notwendigen technischen und regulatorischen Komponenten, um am

15. Januar 2025 mit der ePA in den TI-Modellregionen zu starten.



"Wir sind stolz darauf, als erster ePA Hersteller die Zulassung der gematik

erhalten zu haben und sind unserem Partner und Kunden BITMARCK dankbar für das

langjährige Vertrauen. Mit der Zulassung des ePA-Aktensystems und des Frontend

des Versicherten weist RISE technologische Leadership im Bereich der digitalen

Souveränität und mobiler digitaler Hochsicherheit nach und sorgt zeitgerecht für

den erfolgreichen Start des zentralen IT-Großprojektes ePA", erklärt Dr.

Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung von RISE. "Ab dem 15. Januar

kann die ePA in den TI-Modellregionen genutzt werden. Unsere Kunden in den

gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen erhalten so einen weiteren

Nachweis, dass ihre Versicherten durch Technologie aus unserem Hause verlässlich

beliefert werden. Unsere Teams schreiben mit dieser Engineering-Leistung ein

Stück digitale Industriegeschichte mit. Die "ePA für alle" ist ein

strategisches, europäisches Leitprojekt digitaler Selbstbestimmung und

Unabhängigkeit, dessen sicherheitstechnische Nutzbarkeit in viele andere

Fachsektoren jenseits der Gesundheit reicht."









Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und

die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als

F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit,

Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und

IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende

Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es

Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig

gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und

Institutionen seriös zu integrieren.



Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der

Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services

zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des

RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von 28 Millionen

hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private

Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte

(KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf

Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs,

sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert

Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infra­struktur-Software und

sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den

ePA-Liefe­rungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine

wachsende Zahl an PKV Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren

GesundheitsID aus.



Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt

RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und

europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech,

Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität,

öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am

Mobiltelefon oder digitalen ID.



RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und

überlässt Breiten-kommuni­kation in der Regel seinen Kunden und Partnern.

Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte

per Mail richten an: mailto:presse@rise-world.com . Die RISE Gruppe ist in

Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung

tätig.



Pressekontakt:



Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbH

Claire Pipper

Invalidenstraße 113

10115 Berlin

Tel.: +49 160 9852 6588

Mail: mailto:presse@rise-world.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130294/5948990

OTS: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH







