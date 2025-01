Trump digital beim Weltwirtschaftsforum

GENF (dpa-AFX) - Donald Trump wird drei Tage nach seinem Amtsantritt nächste Woche zu den Gästen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos sprechen. Der nächste US-Präsident werde am Donnerstag kommender Woche zu einem Dialog mit den Teilnehmern zugeschaltet, teilt das WEF mit. Er war bereits in seiner ersten Amtszeit (2017-2021) als erster amtierender US-Präsident beim Forum persönlich dabei gewesen.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wolle persönlich am Forum teilnehmen. Allerdings ist er schon am Dienstag in Davos - ein Austausch Trump-Selenskyj im Rahmen des WEF ist deshalb nicht möglich. Ob Trump-Berater und Tech-Unternehmer Elon Musk nach Davos kommt, ist unklar, wie WEF-Präsident Borge Brende sagte. Musk sei aber jederzeit willkommen.