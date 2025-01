foodwatch fordert Beobachtungsstelle für mehr Transparenz im Lebensmittelmarkt - foodwatch-Preisradar entlarvt mangelnden Wettbewerb im Einzelhandel

Berlin (ots) -



- Trotz vielfach sinkender Rohstoff- und Energiekosten halten Handelsketten

Lebensmittelpreise weiter hoch

- foodwatch-Preisradar zeigt fast deckungsgleiche Preisentwicklungen bei

Eigenmarken von Aldi, Rewe & Co.

- foodwatch fordert Preisbeobachtungsstelle gegen unfaire Handelspraktiken und

Preistreiberei



Die Verbraucherorganisation foodwatch hat angesichts der anhaltend hohen Kosten

für Lebensmittel eine Preisbeobachtungsstelle gefordert. Die nächste

Bundesregierung müsse endlich Klarheit darüber schaffen, ob die vier großen

Handelskonzerne in Deutschland ungerechtfertigte Gewinne zu Lasten der

Verbraucher:innen einfahren, so foodwatch. Seit der Corona-Pandemie hätten Aldi,

Rewe & Co. die Preise auch bei vielen ihrer als günstig beworbenen Eigenmarken

kräftig angehoben - und seitdem in vielen Fällen nicht wieder gesenkt, trotz

mittlerweile niedrigerer Rohstoff- und Energiekosten. Das zeigt auch der von

foodwatch heute gestartete Preisradar auf https://www.foodwatch.org/preisradar :

Demnach entwickeln sich die Preise für die Eigenmarken der großen Handelsketten

häufig fast deckungsgleich.







Die Unternehmen betreiben Preistreiberei trotz sinkender Energie- und



Verdacht möglicher Preisabsprachen nährt. Die Leidtragenden dieses

intransparenten Systems sind die Verbraucher:innen, die immer mehr Geld für

Lebensmittel aufwenden müssen" , kritisiert Laura Knauf von foodwatch. "Die

nächste Bundesregierung muss Schluss machen mit dem Preisgeheimnis der

Handelsketten und einen fairen Wettbewerb fördern: Eine Preisbeobachtungsstelle

sollte den großen Konzernen auf die Finger schauen und Preisentwicklungen leicht

verständlich öffentlich machen ", so Laura Knauf.



In den letzten Jahren sind die Lebensmittelpreise in Deutschland stark

gestiegen. Laut dem Statistischen Bundesamt lagen sie im November 2024

durchschnittlich 34 Prozent über dem Niveau von November 2020. Dieser Anstieg

fällt deutlich höher aus als der für Verbraucherpreise insgesamt mit 19 Prozent.

Die Energie- und Rohstoffkosten sind für Lebensmittelindustrie und Handel

inzwischen wieder gesunken. Nicht gesunken sind dagegen die Lebensmittelpreise:

So kostete ein von foodwatch im Januar 2023 beispielhaft erstellter Warenkorb

mit Grundnahrungsmitteln bei Aldi im Dezember 2024 immer noch 61,34 Euro. Damit

ist er im Vergleich zu Januar 2023 um etwa drei Prozent gestiegen.



Die Europäische Zentralbank nimmt an, dass auch gestiegene Löhne in der Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Die Wettbewerb zwischen Aldi, Rewe & Co. funktioniert hinten und vorne nicht:Die Unternehmen betreiben Preistreiberei trotz sinkender Energie- und Rohstoffpreise - und passen ihre Preise gegenseitig fast zeitgleich an, was denVerdacht möglicher Preisabsprachen nährt. Die Leidtragenden diesesintransparenten Systems sind die Verbraucher:innen, die immer mehr Geld fürLebensmittel aufwenden müssen" , kritisiert Laura Knauf von foodwatch. "Dienächste Bundesregierung muss Schluss machen mit dem Preisgeheimnis derHandelsketten und einen fairen Wettbewerb fördern: Eine Preisbeobachtungsstellesollte den großen Konzernen auf die Finger schauen und Preisentwicklungen leichtverständlich öffentlich machen ", so Laura Knauf.In den letzten Jahren sind die Lebensmittelpreise in Deutschland starkgestiegen. Laut dem Statistischen Bundesamt lagen sie im November 2024durchschnittlich 34 Prozent über dem Niveau von November 2020. Dieser Anstiegfällt deutlich höher aus als der für Verbraucherpreise insgesamt mit 19 Prozent.Die Energie- und Rohstoffkosten sind für Lebensmittelindustrie und Handelinzwischen wieder gesunken. Nicht gesunken sind dagegen die Lebensmittelpreise:So kostete ein von foodwatch im Januar 2023 beispielhaft erstellter Warenkorbmit Grundnahrungsmitteln bei Aldi im Dezember 2024 immer noch 61,34 Euro. Damitist er im Vergleich zu Januar 2023 um etwa drei Prozent gestiegen.Die Europäische Zentralbank nimmt an, dass auch gestiegene Löhne in der