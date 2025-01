Ölpreise sinken erneut - Höhenflug vorerst gestoppt Die Ölpreise sind am Dienstag den zweiten Handelstag in Folge gesunken und haben den jüngsten Höhenflug vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 80,43 US-Dollar. Das sind 58 Cent weniger als am …