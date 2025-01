Transformation des Fuhrparkmanagements mit unübertroffener Technologie und Flexibilität

Taipeh (ots/PRNewswire) - Powered by Android 14 und Qualcomm® Snapdragon(TM)

6490 Octa-Core-Prozessor - entwickelt für anspruchsvolle Flottenanwendungen



Die RuggON Corporation stellt VIKING II vor, ein bahnbrechendes

Flottenmanagementgerät, das für höchste industrielle Herausforderungen

entwickelt wurde. Durch die Kombination von Spitzentechnologie und

außergewöhnlicher Haltbarkeit setzt VIKING II neue Maßstäbe für die betriebliche

Effizienz in den Bereichen Logistik, Bergbau, Bauwesen und öffentliche

Sicherheit. Bei der Entwicklung standen Anpassungsfähigkeit und Leistung im

Mittelpunkt, sodass Unternehmen selbst unter härtesten Bedingungen hervorragende

Leistungen erbringen können.





Das Herzstück von VIKING II ist der Qualcomm® Snapdragon(TM) 6490Octa-Core-Prozessor, der eine einzigartige Leistung für komplexe, datenintensiveAufgaben liefert. In Kombination mit Android 14 und der GMS-Zertifizierung(Google Mobile Services) bietet das Gerät ein nahtloses Benutzererlebnis mitZugang zu einem umfangreichen Ökosystem von Anwendungen. Ganz gleich, ob es umdie Überwachung des Fahrzeugzustands, die Datenverwaltung oder die Ausführungbenutzerdefinierter Flottenmanagement-Tools geht - VIKING II sorgt für einezuverlässige Leistung und beispiellose Flexibilität.VIKING II wurde für extreme Bedingungen entwickelt und kombiniert ein robustesDesign mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen wie 5G oder SATCOM, um eineunterbrechungsfreie Kommunikation und Datenübertragung in Echtzeit zugewährleisten, auch in abgelegenen oder netzfernen Gebieten. DieMulti-GNSS-Unterstützung mit Dead Reckoning- und RTK-Technologie ermöglicht einepräzise Standortverfolgung in Umgebungen, in denen kein GPS verfügbar ist, z. B.in Tunneln oder Straßenschluchten.Durch die Integration wichtiger Tools in ein einziges Gerät vereinfacht VIKINGII den Flottenbetrieb und senkt die Kosten. Die Lösung verfügt überfortschrittliche Funktionen wie TPMS (Reifendrucküberwachungssystem),NFC-Funktionen, Türfernbedienung und ein zweites Display, was die Arbeitsabläufeoptimiert und die Bereitstellungseffizienz erhöht. Die Echtzeitverfolgungsteigert die Pünktlichkeit, während TPMS die Lebensdauer von Reifen verlängertund auf diese Weise Sicherheit und Nachhaltigkeit fördert.Für weitere Informationen über VIKING II besuchen Sie bittehttps://www.ruggon.com/en/product/mobile-computers/VIKINGII oder folgen Sie unsauf Ubiqconn Technology (https://www.linkedin.com/company/ubiqconn-technology/)Informationen zu RuggONRuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führenderHersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Das Unternehmen kombiniert diefortschrittliche Technologie von Ubiqconn zur Förderung von Innovationen und zurExpansion in den Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT) und schöpft ausjahrzehntelanger Erfahrung, um die mobile Produktivität in anspruchsvollenUmgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Entwicklungsteam liefert Geräte vonaußergewöhnlichem Wert und höchster Qualität, die das Benutzererlebnisverbessern. RuggON kennt die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenenBranchen und bietet maßgeschneiderte, effiziente Lösungen. Das Ziel von RuggONist es, die Kundenzufriedenheit durch höhere Standards zu steigern. Dabei istdas Unternehmen stolz darauf, unendliche Möglichkeiten zu eröffnen, um denAnforderungen von morgen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.ruggon.com/ . Folgen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/) .