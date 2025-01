Kratos: Verteidigung, Cybersecurity und KI - 3 Top-Themen in nur einer Aktie!

Innovationskraft steht bei Kratos im Vordergrund. Das Unternehmen investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, um Technologien zu schaffen, die präzise, kosteneffizient und auf dem neuesten Stand der Technik sind. Dabei legt Kratos besonderen Wert auf Schnelligkeit und Agilität in der Umsetzung, um den Herausforderungen moderner Konflikte und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und einer globalen Präsenz unterhält Kratos Partnerschaften mit Regierungen und führenden Organisationen weltweit. Seine Mission, die Verteidigungsfähigkeiten seiner Kunden durch fortschrittliche und zuverlässige Technologien zu stärken, hat das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der Sicherheitsbranche gemacht.

KI spielt eine wichtige Rolle bei Kratos

Kratos Defense & Security Solutions setzt Künstliche Intelligenz (KI) in mehreren Bereichen ein, um seine Technologien effizienter und leistungsfähiger zu gestalten. Die Anwendungsfelder umfassen:

Unbemannte Systeme und Drohnen

Kratos nutzt KI zur Steuerung und Optimierung von autonomen Fluggeräten, einschließlich militärischer Drohnen. KI ermöglicht die autonome Navigation, Zielerfassung und Entscheidungsfindung in Echtzeit, auch in komplexen und dynamischen Umgebungen.

Simulation und Training

KI kommt in fortschrittlichen Trainings- und Simulationssystemen zum Einsatz, die realistische Szenarien für Militärpersonal schaffen. Dies hilft bei der Verbesserung von Fähigkeiten und der Vorbereitung auf unvorhergesehene Situationen.

Cybersecurity

Kratos verwendet KI, um Bedrohungen in Netzwerken frühzeitig zu erkennen und zu analysieren. Machine-Learning-Modelle identifizieren Anomalien und reagieren proaktiv auf potenzielle Angriffe, wodurch die Sicherheit von Kommunikationssystemen verbessert wird.

Satelliten- und Kommunikationssysteme

In der Satellitenkommunikation setzt Kratos KI ein, um Netzwerke zu überwachen und zu verwalten. KI-basierte Algorithmen verbessern die Effizienz, indem sie Datenverkehr priorisieren und Störungen automatisch beheben.

Logistik und Wartung

KI unterstützt prädiktive Wartung und die Optimierung von Logistikprozessen. Durch die Analyse von Betriebsdaten kann Kratos potenzielle Ausfälle in Systemen frühzeitig erkennen und Wartungsintervalle optimieren.

Noch klein, aber eine Menge Potenzial

"Kratos hat bereits einen Rekord-Auftragsbestand und ein Potenzial von 12 Millionen US-Dollar im Auftragsbuch", sagte Vorstandsvorsitzender Eric DeMarco in der Unternehmenskonferenz zur Besprechung der Ergebnisse des dritten Quartals 2024. Die Zahlen für den Abschnitt des Jahres können sich ebenfalls sehen lassen.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten auf 853,2 Millionen US-Dollar, nach 763,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn betrug 12,4 Millionen US-Dollar, während im Vorjahr noch ein Nettoverlust von 11,3 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde.

Für 2025 rechnet der US-Konzern mit einer Steigerung des Umsatzes von 10 Prozent. Allerdings muss diese Schätzung als sehr konservativ eingeschätzt werden. Zum einen hat Kratos bereits zu Beginn des neuen Jahres bekannt gegeben, dass es kürzlich einen Auftrag für ein Hyperschallsystemprogramm mit einem potenziellen Gesamtwert von rund 100 Millionen US-Dollar erhalten hat und zum anderen verfolgt Kratos mehrere Großaufträge, darunter ein Programm mit einem potenziellen Wert von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, dessen Vergabe bis Ende des ersten Quartals 2025 erwartet wird.

Experten rechnen damit, dass Kratos bis 2029 den Umsatz auf 3,5 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln kann. Was auch dazu führen dürfte, dass sich der Kurs noch einmal verdoppeln könnte.

Valkyrie statt Iceman

Im ersten Teil von des Filmklassikers Top Gun war Iceman der Wingman von Pete Mitchell alias Maverick. Im zweiten Teil musste Tom Cruise in seiner Rolle als Fliegerass Maverick ohne einen Wingman zu Werke gehen. Gibt es einen dritten Teil der Maverick-Reihe, dann könnte die "XQ-58 Valkyrie" von Kratos den Wingman geben.

Die "XQ-58A" Valkyrie ist eine unbemannte, hochentwickelte Drohne, die Kratos Defense & Security Solutions entwickelt. Sie wird als Teil des "Loyal Wingman"-Programms konzipiert, einem Konzept, bei dem unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) in enger Zusammenarbeit mit bemannten Kampfflugzeugen operieren. Die Valkyrie ist dafür ausgelegt, als unterstützende Plattform für Kampfflugzeuge wie die F-35 oder F-22 zu fungieren, indem sie Aufgaben wie Aufklärung, Überwachung, elektronische Kriegsführung oder sogar die Durchführung von Angriffen übernimmt.

Mein Tipp: Die Chancen, dass die Aktie von Kratos im Depot ein Verdoppler werden kann, stehen wirklich gut. An schwachen Tagen oder nach einer kleinen Korrektur ist die Aktie ein absoluter Kandidat für das Depot. Krotas Defence bietet alle Spielfelder die gerade an den Märkten heiß begehrt sind und hat in den vergangenen Wochen einige gute Aufträge an Land gezogen. Wenn Sie die Vorzüge von Nvidia, Palo Alto und Rheinmetall im Depot haben möchten, dann können Sie das mit dem Papier von Kratos erreichen.

Das Bonbon bei dieser Spekulation ist meiner Meinung nach, dass Kratos 2025 mehr Potenzial haben dürfte als das genannte Trio. Also sagen Sie ja zu Kratos.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!