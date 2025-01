JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Neutral'

MesaVerde schrieb 31.12.24, 18:29

Hallo liebe Community,



habe mir die letzten Tage mal den Jahresbericht sehr intensiv durchgelesen und möchte gerne mit euch meine persönliche Einschätzung teilen, freue mich auch über Feedback oder andere Meinungen.



Ohne die Veräußerung von Unternehmensanteilen hätte Siemens Energy dieses Jahr trozt Fortschritten bei Gamesa und in anderen Segmenten weiterhin einen Operativen Verlust verzeichnet.

Die Prognostizierten Steigerungen im Umsatz und Margenbereich sind im aktuellen Marktumfeld meiner Einschätzung nach auch eher fragil. Bspw. USA Geschäft Geopolitische Risiken etc pp. Sollten die Prognosen aber erfüllt werden befinden wir uns immernoch in einem Bereich von niedrigen Gewinnen bzw. einem Jahresfehlbetrag für 2025 ausser es werden weitere Unternehmensanteile veräußert. Aber diese niedrigen Gewinne und die doch recht hohe Bewertung, und das vermutlich volatile Marktumfeld in 2025 lassen mich eher Pessimistisch zurück.

Desweiteren sehe ich keinen großen dauerhaften Wettbewerbsvorteil der Siemens Energy nachhaltig von anderen in dieser Branche tätigen Unternehmen abhebt.

Hätte Siemens Energy einen solchen Vorteil würden wir auch andere Margen sehen als die 8-12 % je Segment.



Ich schließe natürlich nicht aus das die Aktie noch eine weile weiterläuft aber als wertorientierter Anleger sehe ich aktuell kein Investment was mir dauerhafte steigende Gewinne verspricht.