ISX Financial(R) lanciert neue, weltweit akzeptierte flykk(R) Debitkarte in Zusammenarbeit mit Diners Club International(R) 14. Januar 2025 ISX Financial EU PLC freut sich bekannt zu geben, dass seine paneuropäische und britische digitale Zahlungs-App flykk ihre neue flykk Diners Club International Debitkarte in mehreren Schlüsselmärkten einführt. Dieses Angebot vereint …