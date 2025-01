Uwe Esser verlässt ARD MEDIA

Frankfurt (ots) - Uwe Esser, Prokurist und Geschäftsleiter TV beim VermarkterARD MEDIA, verlässt das Unternehmen nach 24 Jahren. Anlass ist die strukturelleNeuaufstellung des Unternehmens, die vor einem Jahr im Rahmen eines größerenpersonellen und strukturellen Revirements in Gang gesetzt wurde und im Laufedieses Jahres abgeschlossen sein wird. "Man soll gehen, wenn es am schönstenist. An dem Satz ist manch Wahres. Eine beeindruckende Umsatzentwicklung ineinem zunehmend unter Druck stehendem TV-Markt mit einem außerordentlicherfolgreichen TV-Sport-Jahr 2024 ist ein guter Abschluss für die Zeit bei derARD MEDIA. Voller Stolz schaue ich auf mein Team und wünsche dem Unternehmen fürdie Zukunft nur das Beste", erklärt Uwe Esser."Uwe Esser hat hier im Unternehmen wie in der Branche Spuren hinterlassen undden Ruf der ARD MEDIA als starker, verlässlicher und dynamischer Vermarktergeprägt. Seine breite Vernetzung zu Werbungtreibenden und Agenturen hatmitgeholfen, auch in wirtschaftlich angespannten Phasen ein starkesErtragsfundament zu sichern. Wir danken ihm für seinen wertvollen Beitrag zurEntwicklung und zum wirtschaftlichen Erfolg der ARD MEDIA GmbH und wünschen ihmfür seinen weiteren Weg alles Gute", erklärt Ralf Hape, CEO des Unternehmens.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinemGeschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. ImGeschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen dieöffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme undPodcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional fürdie effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen und starkenMedia-Value. Die journalistisch hochwertigen Umfelder zeichnen sich durch hoheReichweiten sowie überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz aufallen relevanten Übertragungswegen aus. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebotdurch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowieService-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306mailto:norbert.ruedell@ard-media.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162813/5949157OTS: ARD MEDIA GmbH