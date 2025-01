Brown Advisory ernennt Logie Fitzwilliams zum Co-CEO an der Seite des langjährigen CEO Mike Hankin

BALTIMORE, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Brown Advisory, ein unabhängiges Investmentmanagement- und Strategieberatungsunternehmen, gab heute mit der Schaffung einer Co-Chief Executive Officer-Struktur den nächsten Schritt in seiner Führung bekannt. Mit sofortiger Wirkung teilen sich Mike Hankin und Logie Fitzwilliams die Aufgaben des Geschäftsführers. Mike Hankin ist seit der Privatisierung und Unabhängigkeit des Unternehmens im Jahr 1998 der alleinige CEO und Präsident. Logie Fitzwilliams begann 2003 bei Brown Advisory und war zuletzt als Head of International Business und Global Head of Sales tätig.

Gemeinsam beschlossen der unabhängige Verwaltungsrat der Firma und Mike Hankin, dass eine Co-CEO-Struktur die beste Lösung wäre, um die Führungsrolle zu übernehmen, die erforderlich ist, um die wachsenden Bedürfnisse der Kunden, Kollegen und Aktionäre der Firma zu erfüllen. Als Team werden Mike und Logie, die in den letzten 15 Jahren eng zusammengearbeitet haben, die Partnerschaft und die Kultur der Zusammenarbeit in der Kanzlei vertiefen, um die Ergebnisse für alle Beteiligten zu verbessern. Diese Entwicklung stellt die bedeutendste Veränderung in der Führung von Brown Advisory dar, seit das Unternehmen 1998 seine derzeitige private, unabhängige Struktur angenommen hat. Als Co-CEOs - und Co-Presidents - werden Mike und Logie dem Vorstand angehören, der das Unternehmen leitet, und ihm Bericht erstatten.

Mike Hankin erklärte: "Ich könnte mich nicht mehr über diesen natürlichen nächsten Schritt in der Führung des Unternehmens freuen. Beim Aufbau eines globalen Investmentteams und -geschäfts als Ergänzung zu dem, was wir in den USA kultiviert haben, hat Logie mit den Qualitäten geführt, die ihn unserer Meinung nach zur idealen Person machen, um die Verantwortung für die Führung des gesamten Unternehmens zu teilen. Er weiß, dass wir unseren Kunden in den USA und auf der ganzen Welt unbedingt zuhören müssen, wenn wir wirklich kundenorientiert arbeiten wollen. Er weiß, dass wir unseren Kollegen zuhören müssen, wenn wir erfolgreiche Teams aufbauen wollen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter über die notwendigen Ressourcen und Schulungen verfügen, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen".