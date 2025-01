US-Anleihen wenig verändert nach Preisdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach der Veröffentlichung neuer Preisdaten wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 107,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 4,79 Prozent.

Die Renditen für US-Staatspapiere haben den Anstieg seit Beginn des Jahres damit vorerst nicht fortgesetzt. In den ersten Handelstagen des Jahres hatten eine hartnäckig hohe Inflation und in der vergangenen Woche auch unerwartet starke US-Arbeitsmarktdaten die Spekulation auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank gedämpft, was den Renditen Auftrieb verlieh.