Calibre erfüllt auch im 4. Jahr die Grundsätze für verantwortungsvollen Goldabbau des World Gold Council

Vancouver, B.C. - 14. Januar 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre"), - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... - ein führender mittelständischer Goldproduzent, freut sich, die Veröffentlichung seines Konformitätsberichts 2024 zu den Responsible Gold Mining Principles ("RGMP") bekannt zu geben. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen die RGMP des World Gold Council einhält, was Calibres kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit, Transparenz und ethische Bergbaupraktiken widerspiegelt.

Die wichtigsten Highlights aus dem RGMP-Konformitätsbericht 2024 von Calibre:

- Vier Jahre unerschütterlichen Engagements: Calibre hat eine konsequente Führungsrolle bei der Integration der RGMPs in seine Geschäftstätigkeit bewiesen. Diese anhaltenden Bemühungen spiegeln die robusten sozialen Managementsysteme des Unternehmens, die gründlichen Risikobewertungen, die proaktiven Strategien zur Einbindung der Stakeholder und die umfassende Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte wider. Diese Errungenschaften setzen weiterhin einen hohen Standard für Best Practices in der Branche.

- Konfliktfreies Gold Standard Bereitschaft: Calibre hat erfolgreich eine Bereitschaftsprüfung abgeschlossen und damit seine Verpflichtung zur Produktion von konfliktfreiem Gold bekräftigt. Dieser Meilenstein zeigt das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Beschaffung und Integrität der Lieferkette und stärkt das Vertrauen der Stakeholder.

- Extern verifiziertes ESG-Engagement: Die Einhaltung der RGMPs durch Calibre wurde von unabhängiger Seite extern bestätigt, was das Engagement des Unternehmens für führende Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in allen Geschäftsbereichen weiter unterstreicht.

- Kontinuierliche Verbesserung und Verantwortlichkeit: Die Aktionspläne des Unternehmens, die sich mit den in früheren Bewertungen festgestellten Lücken befassen, zeigen das Engagement von Calibre für eine kontinuierliche Verbesserung und gewährleisten die Angleichung an globale Best Practices.

Seite 2 ► Seite 1 von 4