Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab am späten Nachmittag um 0,28 Prozent auf 130,47 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,64 Prozent.

Am Markt wurde auf eine allgemein freundliche Stimmung verwiesen, die für eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Am Frankfurter Aktienmarkt hat der DAX seine jüngste Abwärtsbewegung am Dienstag vorerst beendet und konnte wieder zulegen.

Besonders im Fokus der Anleger steht derzeit die Preisentwicklung in den USA. Im Dezember waren die Erzeugerpreise dort im Jahresvergleich um 3,3 Prozent gestiegen. Das ist zwar die höchste Jahresrate seit Februar 2023, allerdings hatten Analysten einen stärkeren Anstieg auf 3,5 Prozent erwartet. Das Interesse der Anleger richtet sich zunehmend auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreise in den USA, die am Mittwoch auf dem Programm steht./jkr/he