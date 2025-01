Uneinheitliche Börsentendenzen: DAX und MDAX im Plus, US-Indizes schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ein leichtes Plus von 0,26% und steht aktuell bei 20.253,34 Punkten. Auch der MDAX kann einen Zuwachs verbuchen und liegt mit einem Plus von 0,15% bei 25.170,66 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt der SDAX eine negative Entwicklung und verliert 0,28%, womit er auf 13.600,19 Punkte fällt. Ähnlich verhält es sich beim TecDAX, der mit einem Minus von 0,21% auf 3.493,34 Punkte sinkt. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild der Zurückhaltung. Der Dow Jones Industrial Average gibt um 0,17% nach und notiert bei 42.216,40 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls einen Rückgang von 0,32% und steht aktuell bei 5.816,86 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Bewegungen an den Börsen eine uneinheitliche Tendenz, wobei die deutschen Indizes DAX und MDAX leichte Gewinne verzeichnen, während der SDAX und TecDAX Verluste hinnehmen müssen. Auch die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 schließen sich dem negativen Trend an.Siemens Energy führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 3.64% an, gefolgt von der Deutschen Bank mit 3.16% und der Commerzbank, die um 2.30% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Bayer einen Rückgang von -2.23%, während Symrise und Sartorius Vz.mit -3.05% und -3.12% ebenfalls zu den Verlierern gehören.Im MDAX sticht CTS Eventim mit einem Plus von 4.45% hervor, gefolgt von Redcare Pharmacy mit 4.25% und K+S, das um 4.18% zulegte.Auf der anderen Seite leidet Evotec unter einem Rückgang von -2.98%, während Bechtle und Carl Zeiss Meditec mit -3.07% und -3.22% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen.Schaeffler führt die SDAX-Topwerte mit einem Anstieg von 4.37% an, gefolgt von IONOS Group mit 3.56% und Draegerwerk, das um 2.73% zulegte.METRO verzeichnet einen Rückgang von -3.47%, während adesso und Befesa mit -3.78% und -4.13% ebenfalls zu den Flopwerten gehören.Im TecDAX hebt sich IONOS Group mit einem Anstieg von 3.56% hervor, gefolgt von Nordex mit 2.50% und HENSOLDT, das um 1.88% zulegte.Bechtle, Sartorius Vz. und Carl Zeiss Meditec zeigen im TecDAX negative Entwicklungen mit Rückgängen von -3.07%, -3.12% und -3.22%.Im Dow Jones führt Salesforce mit einem Anstieg von 1.82%, gefolgt von Caterpillar mit 1.66% und 3M , das um 1.28% zulegte.Honeywell International verzeichnet einen Rückgang von -1.58%, während NVIDIA und Boeing mit -1.79% und -2.57% ebenfalls zu den Flopwerten gehören.Im S&P 500 sticht Celanese mit einem Plus von 5.60% hervor, gefolgt von GE Vernova mit 4.32% und Vistra, das um 4.18% zulegte.Boeing leidet unter einem Rückgang von -2.57%, während IQVIA Holdings und Lululemon Athletica mit -2.61% und -2.70% ebenfalls negative Entwicklungen zeigen.