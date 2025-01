Boeing fällt noch weiter hinter Airbus zurück - Aktie verliert

ARLINGTON (dpa-AFX) - Ein Zwischenfall, Qualitätsmängel und ein wochenlanger Streik haben den US-Flugzeugbauer Boeing in seiner jahrelangen Krise 2024 noch weiter zurückgeworfen. Im abgelaufenen Jahr lieferte der Konzern nur 348 Passagier- und Frachtmaschinen aus und damit 180 Stück weniger als im schon krisengeprägten Vorjahr, wie er am Dienstag in Arlington mitteilte. Damit vergrößerte sich der Abstand zum längst weltgrößten Flugzeugbauer Airbus weiter. Denn der Hersteller aus Europa konnte seine Auslieferungen trotz Engpässen bei Zulieferern auf 766 Flugzeuge steigern.

An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an: Die Boeing-Aktie verlor in New York zuletzt gut zwei Prozent auf 167 US-Dollar. In den vergangenen fünf Jahren ist sie um rund die Hälfte billiger geworden.