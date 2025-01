BAU 2025 auf Messe.TV - Werkzeuge und Arbeitssicherheit im Fokus (FOTO)

München (ots) - Die BAU 2025, eine der weltweit führenden Fachmessen für

Architektur, Materialien und Systeme, öffnet vom 13. bis 17. Januar 2025 ihre

Türen in München. Messe.TV ist vor Ort und berichtet über die spannendsten

Innovationen und Entwicklungen der Branche.



Trends und Neuheiten bei Werkzeugen und Arbeitssicherheit





Ein Schwerpunkt der Berichterstattung liegt in diesem Jahr auf Werkzeugen undArbeitssicherheit. Von neuen Technologien zur Optimierung der Arbeitsabläufe bishin zu modernster Schutzkleidung - Messe.TV beleuchtet, wie Sicherheit undEffizienz am Arbeitsplatz verbessert werden können.Messe.TV war bereits bei führenden Herstellern wie WÜRTH, BOSCH, Makita, FESTOOLund SPAX zu Gast, um mit Experten über aktuelle Branchentrends und Innovationenzu sprechen. Dabei wurden neue Produkte vorgestellt, die sowohl die Effizienzals auch die Sicherheit auf der Baustelle optimieren sollen. Von innovativenWerkzeuglösungen bis hin zu fortschrittlichen Befestigungssystemen - dieGespräche zeigen in Videos und Beiträgen, wie sich die Branche weiterentwickelt.Die ersten Beiträge sind schon jetzt online verfügbar und zeigen exklusiveEinblicke, Interviews mit Experten und erste Highlights der Messe. Zuschauerkönnen sich auf regelmäßige Updates während der gesamten Messelaufzeit freuen.Entdecken Sie auf Messe.TV die Trends und Highlights der Bauindustrie direkt vonder BAU 2025: https://www.messe.tv/2025/bauBau und bauma 2025 - Zwei Weltleitmessen der Baubranche in München2025 wird ein besonderes Jahr für die Bauindustrie: Mit der BAU und der baumafinden gleich zwei der weltweit bedeutendsten Fachmessen der Branche im selbenJahr am Messestandort München statt. Beide Veranstaltungen bieten Experten,Unternehmen und Entscheidungsträgern die Gelegenheit, sich über Innovationen,Trends und Entwicklungen in der Bauwirtschaft auszutauschen.- Die BAU 2025, die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, wirdvom 13. bis 17. Januar 2025 ausgerichtet. Sie richtet sich vor allem anPlaner, Architekten und Bauherren und zeigt wegweisende Lösungen fürnachhaltiges Bauen und innovative Gebäudekonzepte.- Die bauma 2025, die führende Messe für Baumaschinen, Baustoffmaschinen,Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte, findet vom 7. bis 13. April 2025statt. Mit beeindruckenden Maschinenvorführungen und einer einzigartigenAusstellungsfläche ist sie das zentrale Event für die technische undmaschinenorientierte Seite der Bauwirtschaft.Der Messestandort München unterstreicht mit diesen beiden Weltleitmessen seineRolle als internationales Zentrum für Innovation und Wissenstransfer. Währenddie BAU die gestalterischen und planerischen Aspekte in den Fokus rückt, bietetdie bauma Einblicke in technische Entwicklungen und Lösungen - eine idealeKombination für Fachbesucher, die die gesamte Wertschöpfungskette derBauwirtschaft erleben möchten. Wir sind mit dabei. Alle Messe.TVBerichterstattungen zu Messeveranstaltungen in München finden Sie auf MesseMünchen (https://www.messe.tv/messen-muenchen) .Redaktionelle Produktberichte und Vergleiche auf Messe.TVDie Berichterstattung von Messe.TV ist redaktionell unabhängig und bietetfundierte Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Produkte der Branche.Diese Unabhängigkeit wird durch die Unterstützung unserer Sponsoren ermöglicht.Unser besonderer Dank gilt https://www.mietspiegel.com/ für die wertvolleZusammenarbeit, die unsere Berichterstattung in dieser Form möglich macht.