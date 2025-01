KI muss besser in den Investitionsprozess integriert werden, so ein Buy-Side-Survey von Simcorp

Die wichtigsten Ergebnisse des InvestOps-Reports 2025:

Ein neuer Report, für den weltweit 200 Führungskräfte der Käuferseite befragt wurden, zeigt, dass die Mehrheit (75 %) die potenziellen Vorteile der Integration von KI erkennt, jedoch mehr Informationen benötigt, um sie in ihre Anlageprozesse zu integrieren.

Die Befragten betonten qualitativ den Bedarf an KI zur Unterstützung von Investitionsanalysen, Entscheidungsfindung, Risikomanagement, Datenmanagement und Kundenbindung.

Die Buy-Side-Organisationen planen den Aufbau einer stärker standardisierten Datenmodellierung (67 %) und die Konsolidierung von Systemen für eine gemeinsame Datenebene (65 %), um Herausforderungen mit ihrer Dateninfrastruktur zu bewältigen.

ESG-Investitionen sind nach wie vor der Bereich, in dem die Befragten die größten Chancen für technologische Innovationen sehen (58 %), insbesondere in Nordamerika (81 %).

NEW YORK und LONDON, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Buy-Side-Organisationen auf der ganzen Welt benötigen mehr Informationen darüber, wie KI in die Anlageprozesse integriert werden kann – dies verdeutlicht der InvestOps-Report „Investment Management 2025", der vom Finanztechnologieunternehmen SimCorp in Auftrag gegeben wurde.

Basierend auf einer von WBR Insights im vierten Quartal 2024 durchgeführten Umfrage unter 200 Buy-Side-Führungskräften gewährt der Bericht Einblicke in die Herausforderungen und Prioritäten auf der Käuferseite im Jahr 2025.

Der Umfrage zufolge kennen 75 Prozent der Befragten die potenziellen Vorteile von KI, benötigten jedoch mehr Informationen darüber, wie sie effektiv auf die Investitionsprozesse angewendet werden können, etwa bei Investitionsanalysen, Entscheidungsfindung, Risikomanagement, Datenmanagement oder Kundenbindung. Auf die Frage, welche Bereiche am meisten vom Einsatz eines KI-Tools profitieren würden, antwortet ein Teilnehmer: „Mithilfe eines KI-Tools können Risiken aufgedeckt werden, die sonst unerkannt geblieben wären." Darüber hinaus fühlen sich 16 Prozent nicht auf die Nutzung von KI vorbereitet, während sich 9 Prozent als sehr gut vorbereitet einschätzen.