Biogen - Aktie im Rampenlicht - 14.01.2025

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

LEQEMBI is the only FDA-approved anti-amyloid therapy that potentially could offer the convenience of a subcutaneous injection with at-home administration optionTOKYO and CAMBRIDGE, Mass., Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Eisai Co., Ltd. …