Jetzt zuschlagen?

Nach der erfolgreichen Auflösung einer inversen SKS-Formation aus dem Jahr 2023/2024 im Bereich zwischen 20,82 und grob 29,27 US-Dollar konnte ein reguläres Kaufsignal etabliert werden und brachte Kursgewinne auf 47,82 US-Dollar hervor. Die letzten Wochen über tendierte der Wert jedoch talwärts und konsolidierte den vorherigen und teils steilen Anstieg zurück auf den EMA 50 (Woche) aus. Genau an dieser Stelle finden sich nun wieder vermehrt Käufer ein und könnten einen Boden in der Aktie etablieren. Im Anschluss könnte bei JD.com schließlich eine größere Erholung bevorstehen, wie es der Chart derzeit anzeigt.

Gelingt es in den kommenden Tagen bei JD.com einen Preis von über 38,00 US-Dollar durchzusetzen, dürfte als erstes Ziel der 200-Wochen-Durchschnitt bei 41,48 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken, darüber würde schließlich ein mittelfristiges Long-Szenario mit Kurspotenzial sogar auf 65,00 US-Dollar greifen und sich für ein längerfristiges Engagement anbieten. Erste kleinere Positionen können bereits jetzt in Erwägung gezogen werden. Tagesschlusskurse unterhalb von 32,75 US-Dollar würden jedoch auf eine Fortsetzung der Konsolidierung auf 29,27 US-Dollar hinweisen, darunter müsste ein neuerlicher Test der inversen SKS-Formation mit unkalkulierbaren Abwärtsrisiken angenommen werden.

JD.com Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Aus technischer Sicht ergeben sich handfeste Kaufsignale erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 38,00 US-Dollar und könnten die JD.com-Aktie mittelfristig auf 65,00 US-Dollar vorantreiben. Mit einem kurzen Zwischenstopp ist hierbei um 47,82 US-Dollar und damit den Verlaufshochs aus 2024 zu rechnen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MJ1T6A würde sich bei einem Anstieg an das erstgenannte Ziel bereits eine Renditechance von 190 Prozent eröffnen. Ziele im Schein wurden bei 1,73 und 3,42 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 35,50 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,52 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate einplanen, ehe die Handelsidee vollkommen umgesetzt wird.