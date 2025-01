Nur 24 % der global tätigen Arbeitnehmer sind zuversichtlich, dass sie über die nötigen Qualifikationen für einen beruflichen Aufstieg verfügen

Studie untersucht das ungenutzte Potenzial von Arbeitnehmern im ersten Teil einer Studienreihe, die den aktualisierten Bericht „People at Work 2025" umfasst und auf der ADP Research Global Workforce Survey basiert

ROSELAND, N.J., 14. Januar 2025 /PRNewswire/ – Arbeitgeber, die in kontinuierliches Lernen und die Weiterentwicklung am Arbeitsplatz investieren, profitieren nicht nur von gut vorbereiteten Arbeitskräften, sondern auch von weiteren Vorteilen, die sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken. Laut der ersten Studie in der aktualisierten „People at Work 2025"-Berichtsreihe von ADP Research ist nur ein Viertel (24 %) der weltweiten Belegschaft zuversichtlich, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um in naher Zukunft auf die nächste Karrierestufe aufzusteigen, während nur 17 Prozent der Arbeitnehmer der festen Überzeugung sind, dass ihre Arbeitgeber in die Fähigkeiten investieren, die sie für den beruflichen Aufstieg benötigen.