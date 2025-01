HYTN sichert sich zusätzliche Genehmigungen für die Ausweitung seiner Exporte von GMP-konformem Cannabis auf internationaler Ebene

Vancouver, British Columbia, 14. Januar 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN I FWB: 85W0 | OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Herstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Reihe neuer Importgenehmigungen vom britischen Innenministerium (Home Office) sowie die entsprechenden Exportgenehmigungen von Health Canada erhalten hat. Diese Genehmigungen ermöglichen die Erfüllung internationaler Bestellungen von insgesamt mehr als 400 Kilogramm Cannabisprodukten, die nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) gefertigt wurden. Damit kann HYTN seine globale Präsenz und seine operativen Kompetenzen entsprechend erweitern.

Diese Entwicklung unterstreicht den strategischen Wandel von HYTN von einem Cannabisproduzenten, der in erster Linie den kanadischen Markt für Genusszwecke bedient, hin zu einem internationalen Hersteller von nicht-sterilen Arzneimitteln. Die Fokussierung des Unternehmens auf den internationalen Vertrieb steht im Einklang mit dem am 5. April 2024 veröffentlichten Unternehmens-Update, in dem das Unternehmen sein Bekenntnis zur Einhaltung der strengen GMP-Standards und zur Erfüllung der wachsenden Anforderungen der regulierten Märkte weltweit darlegt.

„HYTN erfüllt konsequent die Standards sowohl des Europäischen Arzneibuches (Ph. Eur.) als auch des Deutschen Arzneibuches (DAB) und bekennt sich damit zu Qualität und globaler Expansion“, so Jason Broome, Chief Operating Officer von HYTN. „Wir verfügen über GMP-konforme Systeme und ein effizientes Betriebsmodell und sind damit bestens gerüstet, um die steigende globale Nachfrage nach Cannabisprodukten in pharmazeutischer Qualität zu bedienen.“

Das Unternehmen rechnet damit, alle durch diese Genehmigungen erlaubten Auslieferungen bis zum Ende des ersten Quartals 2025 bewerkstelligen zu können und demonstriert damit, dass es in der Lage ist, die internationale Nachfrage planmäßig zu bedienen.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.