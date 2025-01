Kontinuierlicher Bioreaktor von Stämm steigert die Produktivität von Antikörpern in europäischen und amerikanischen Pilotprojekten um das bis zu 30-fache Pilotversuche in Europa und Südamerika zeigen eine bahnbrechende Effizienz in der Produktion monoklonaler Antikörper mit beispiellosen Kosteneinsparungen und Skalierbarkeit unter Verwendung des blasenfreien kontinuierlichen Laminarflow-Bioreaktors …