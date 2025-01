Bas kritisiert Merz nach Aussagen zu grünem Stahl

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) warnt davor, den Aufbau einer Grünstahl-Produktion in Deutschland zu bremsen.



"Es wäre fatal, das Rad beim grünen Stahl wieder zurückzudrehen", sagte Bas der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe) angesichts von Äußerungen des Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU). "Wenn die Stahlindustrie in Deutschland noch eine Zukunft haben soll, brauchen wir die Transformation", so Bas, die ihren Wahlkreis als Bundestagsabgeordnete in Duisburg hat.





