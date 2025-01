FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kosten für Polizeieinsätze:

"(.) [Für] Krawalle und ihre Kosten will der Fußball nicht verantwortlich sein. Die soll bitte sehr die Allgemeinheit tragen. Doch dieses Spiel spielt das Bundesverfassungsgericht nicht mit. Mit Recht. Denn aus dem Grundgesetz lässt sich nicht ableiten, dass solcherlei Vorsorge immer gratis sein muss. Schließlich ist der sportliche Schlagabtausch ja durchaus eine Ursache für die immer wiederkehrenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit. (.) Natürlich haben die Klubs kein Interesse an Gewalt, vor allem nicht in den Stadien, und sie sorgen sich um die Sicherheit. Wenn aber zu speziellen Spielen regelmäßig jeweils mehrere Hundert Polizisten zusätzlich zum Einsatz kommen müssen, dann müssen die Vereine ihren Beitrag leisten - wie das im Übrigen in anderen fußballverrückten Ländern auch der Fall ist. (.)"/DP/jha