Pressestimme 'Volksstimme' zum Nato-Gipfel in Helsinki "Volksstimme" zum Nato-Gipfel in Helsinki: "Die Ostsee wird sich so wenig sichern lassen wie das Mittelmeer oder der Ärmelkanal. Beim der Schutz der existenziellen Infrastruktur der anderen Anlieger - inzwischen alle der Nato angehörend - kann es …