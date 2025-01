Schrumpft die Wirtschaft 2024? Statistiker legen Daten vor

Die deutsche Wirtschaft kommt seit längerem nicht vom Fleck. Nach einem leichten Wachstum im ersten Quartal ging das BIP im zweiten Jahresviertel zurück und legte dann im dritten Quartal minimal zu. Die Bundesregierung erwartet, dass die Wirtschaft 2024 leicht um 0,2 Prozent geschrumpft ist. Es wäre das zweite Rezessionsjahr in Folge nach 2023.

WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Schrumpft die deutsche Wirtschaft 2024 erneut oder reicht es für eine schwarze Null? Am Mittwoch (10.00 Uhr) legt das Statistische Bundesamt Daten dazu vor, wie sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Gesamtjahr entwickelt hat. Zudem veröffentlicht die Behörde Zahlen zum Staatsdefizit 2024.

Deutsche Wirtschaft am Rande der Rezession



Die deutsche Wirtschaft steht von vielen Seiten unter Druck. Auf den Weltmärkten hat China als Wachstumstreiber an Schwung verloren, im Inland steigt die Zahl der Firmenpleiten. Zugleich sind die Exportaussichten für die Industrie trüb. Schlüsselindustrien wie Autobau und Chemie stecken in der Krise, ebenso der Wohnungsbau. Verbraucher sind verunsichert, der private Konsum kommt nicht recht in Gang. Zugleich belasten hohe Energiepreise und die große Bürokratie den Standort.

Die Aussichten für das neue Jahr sind wenig verheißungsvoll. Zwar hofft die Wirtschaft auf Reformen nach der Bundestagswahl. Allerdings drohen unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump hohe Zölle auf Einfuhren aus Europa, was die Exportnation Deutschland wohl besonders treffen würde./als/DP/he