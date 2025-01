Auftakt der Grünen Woche im Schatten der Seuche

BERLIN (dpa-AFX) - Überschattet vom Ausbruch der Maul- und Klauenseuche geben die Berliner Messe und der Deutsche Bauernverband am Mittwoch (11.00 Uhr) einen Ausblick auf die Grüne Woche. Dabei wird Bauernpräsident Joachim Rukwied wohl auch auf die Auswirkungen des Seuchen-Ausbruchs auf die Agrarmesse selbst sowie die Landwirtschaft im Allgemeinen eingehen.

Die Messe beginnt am Freitag und läuft bis zum Sonntag der kommenden Woche (26. Januar) auf dem Berliner Messegelände. Die Veranstalter erwarten während der zehn Messetage rund 300.000 Gäste und 1.400 Aussteller.

Vergangene Woche kam es erstmals seit mehr als 35 Jahren in Deutschland zu einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. Die für Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung wurde in einer Büffel-Herde in Hönow im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland entdeckt. Der Ort ist nicht weit von Berlin entfernt.

Für die Messe bedeutet das, dass es in diesem Jahr keine Paarhufer wie Rinder, Ziegen oder Schafe zu sehen gibt. Stattdessen rückt die Messe Pferde in den Fokus./wim/DP/jha