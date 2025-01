TAGESVORSCHAU Termine am 15. Januar 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Januar 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2024 07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close-Call Q4-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, …