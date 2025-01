USA planen weitere Verschärfung der Chip-Exportbeschränkungen nach China

Die US-Regierung plant offenbar neue Vorschriften, um den Export fortschrittlicher Chips von führenden Herstellern wie TSMC, Samsung und Intel nach China einzuschränken. Damit sollen Schlupflöcher geschlossen werden, durch die chinesische Unternehmen wie der auf einer schwarzen Liste stehende Technologiekonzern Huawei weiterhin Zugang zu hochmodernen Prozessoren haben. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Die neuen Maßnahmen, die bereits am Mittwoch vorgestellt werden könnten, zielen darauf ab, Kundenaudits und Due-Diligence-Verfahren bei Halbleiterherstellern zu verschärfen. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines Vorfalls, bei dem Chips von TSMC heimlich an Huawei geliefert wurden, was die Aufmerksamkeit der US-Behörden auf mögliche Schwachstellen in der Lieferkette lenkte.