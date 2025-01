US-Börsenaufsicht verklagt Musk wegen Twitter-Übernahme

HeikoEll schrieb 13.01.25, 17:43

@ Nokery: Mich als Schwurbler zu bezeichnen; Respekt!



Jede INC oder AG wird nach dem Ausblick gemessen, JEDE! Werden Ausblicke verfehlt und diese Verfehlung frühzeitig erkannt, sind sie verpflichtet per AdHoc eine Warnung auszusprechen!



Elon Musk hat bei geschlagenen 17 Earnings angekündigt, dass FSD innerhalb der nächsten 12-18 Monaten msrktreif ist! Es gibt eine offizielle Rosdmap von Tesla vom 04.09.24, in der ganz klar das Ausrollen von FSD als Ziel beschrieben wird! Jedem CEO hätten sie schon 20x den Kopf abgerissen!



Und jetzt zu FSD: Jeder, der hier diesen Unfug zu diesem Thema erzählt, müsste in einen Tesla gesetzt werden, eine Strecke von 300 km bei eingeschaltetem FSD bewältigen (ohne Eingriffschance und seine Kleinkinder im Fond!



2 Dinge garantiere ich: a) so schweißige Hände wird dieser Unfugerzähler nie wieder haben und b) werden nach der Fahrt die Kinder weg sein, wenn er Glück hat, werden sie nur vom Jugendamt abgeholt, wenn er Pech hat, dann hat er sie ganz auf dem Gewissen!



Das sind die Fakten!