WAHL 2025/Lindner über Scholz 'Der Mann ist teilweise rätselhaft' Die FDP will in keine Regierung eintreten, der auch Olaf Scholz (SPD) angehört. FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich in der Mediengruppe Bayern "erstaunt" über die Äußerung des Kanzlers, der im "Stern" eine neue Koalition mit den Liberalen nicht …