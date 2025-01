Ärger wegen chinesischem 'Monsterschiff' vor den Philippinen

MANILA/PEKING (dpa-AFX) - Die Regierung der Philippinen hat China ein zunehmend aggressives Verhalten und fortdauernde Provokationen im Südchinesischen Meer vorgeworfen. Auslöser des neuen Ärgers um das kontroverse Meeresgebiet ist ein riesiges Schiff der chinesischen Küstenwache, das erstmals am 4. Januar in philippinischen Gewässern in der Nähe der Insel Capones vor der Küste der nordwestlichen Provinz Zambales gesichtet worden war. Wegen seiner Größe wird das Schiff in dem südostasiatischen Inselstaat als "Monsterschiff" bezeichnet.

"Sie drängen uns an die Wand", sagte der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates Jonathan Malaya. Die Philippinen würden jedoch angesichts solcher Abschreckungstaktiken nicht zurückweichen. "Es ist eindeutig eine Provokation und ein klarer Versuch, unsere Fischer einzuschüchtern und ihnen ihre legitime Lebensgrundlage zu nehmen", fügte er hinzu und schloss ein weiteres internationales Schiedsverfahren in diesem Zusammenhang nicht aus. Die philippinische Küstenwache hatte das "Monsterschiff" aufgefordert, die Region zu verlassen - aber es befand sich dennoch weiter in der Nähe von Capones.