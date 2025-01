First Majestic erhält Zustimmung der Aktionäre zur Übernahme von Gatos Silver

14. Januar 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich in Bezug auf die Übernahme von Gatos Silver, Inc. (NYSE:GATO) (TSX:GATO) („Gatos Silver“) bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens die Ausgabe von bis zu 190.000.000 First Majestic-Stammaktien („First Majestic-Aktien“) an die Inhaber von Stammaktien von Gatos Silver („Gatos Silver-Aktien“) als Gegenleistung für den Erwerb aller ausstehenden Aktien von Gatos Silver durch das Unternehmen (die „Transaktion“) genehmigt haben. Ungefähr 98,44 % der Stimmen, die auf der heutigen außerordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens abgegeben wurden, stimmten für den Beschluss, der die Ausgabe von bis zu 190.000.000 First Majestic-Aktien genehmigt.