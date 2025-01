Energiewende im Fokus: Kupfer aus Chile – BHP, Freeport, Altiplano, Red Metal Resources, Nordex und Siemens Energy

Kupfer bleibt neben Lithium einer der wichtigsten Rohstoffe der Energiewende. Mehrere Researchinstitute prognostizieren daher einen signifikanten Anstieg der Kupfernachfrage in den kommenden Jahren, insbesondere aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung mit Hinblick auf Künstliche Intelligenz und High Performance Computing. Laut einer von der International Copper Association (ICA) in Auftrag gegebenen Studie wird die steigende Verbreitung von elektrischen Traktionsmotoren in Straßenfahrzeugen in den nächsten zehn Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Kupfernachfrage führen. Auch Prognosen des Statista Research Departments zeigen, dass der weltweite Bedarf von 25,2 Millionen Tonnen im Jahr 2021 auf etwa 27,9 Millionen Tonnen im Jahr 2025 steigen wird. Analysten von Goldman Sachs und der Citibank erwarten, dass der Kupferpreis im Zuge dieser Prognosen bis zum Jahr 2030 um mehr als 75 % steigen könnte, denn noch immer mangelt es neuen Minen.

Nach Höchstständen von über 10.800 USD in 2024 schwächte sich der Kupferpreis konjunkturell bedingt auf rund 8.600 USD ab. Niedriger als gedacht entwickelten sich die Verkäufe von E-Fahrzeugen und auch die Bauindustrie kam im letzten Jahr nicht in Fahrt. Hauptabnehmer China konnte im eigenen Land kaum wachsen, hohe Leerstände in den Metropolen machten neue Großbauten überflüssig. Doch seit Mitte 2024 scheint sich das Bild aufzuhellen, die E-Mobilität zeigt einen signifikanten Sprung in Richtung Europa und die weltweite Aufrüstung macht das rote Leitermetall wieder gefragt. Die Forschungsinstitute sehen einen gigantischen Nachfrage-Anstieg, der Bergbau muss damit Schritt halten. Chile ist einer der größten Kupferlieferanten der Welt und schiebt seine Investitionen wieder an. Wo liegen die Chancen für Rohstoff-Investoren?

BHP und Freeport-McMoRan – Mehr als 1 Millionen Tonnen pro Jahr

Neben dem staatlichen chilenischen Kupfergiganten Codelco mit über 1,5 Millionen Tonnen Ausstoß im Jahr, sind die Produzenten BHP (XETRA: BHPLF; WKN: 850524; ISIN: AU000000BHP4) und Freeport-McMoRan (XETRA: FCX; WKN: 896476; ISIN: US35671D8570)die größten handelbaren Titel auf dem Kurszettel. Sie schürften in 2023 jeweils über 1 Million Tonnen des roten Metalls. Der Nachfragesog aus dem Bereich der Zukunfts-Industrien wird sich laut Studien von US-Investmentbanken in den nächsten Jahren gut verdoppeln, doch die Förderleistungen der Großen erreichen jetzt schon ihre Grenzen. BHP plant, bis zu 14 Mrd. USD in die Erweiterung seiner Kupferproduktion in Chile zu investieren. Insbesondere sollen am Standort Escondida, der größten Kupfermine der Welt, zwischen 7,3 und 9,8 Mrd. USD in neue Projekte fließen, welche aber erst in 2028 starten sollen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Rückgang der Erzgehalte anderer Minen auszugleichen und die bevorstehende Schließung der Los Colorados-Anlage zu kompensieren. Nach zwei Jahrzehnten kehrt BHP auch nach Argentinien zurück und hat sich mit Lundin Mining in einem 3,25-Milliarden-Dollar-Deal zusammengeschlossen, um zwei Kupferminen in den Anden zu entwickeln. Diese Initiative erfolgt im Rahmen des neuen argentinischen Investitionsregimes, das Steuererleichterungen und andere Anreize bietet. Freeport-McMoRan steigerte seine Kupferproduktion auf drei Kontinenten zuletzt erheblich. Über seine Tochtergesellschaft PT Freeport Indonesia (PT-FI) betreibt Freeport-McMoRan eine der weltweit größten Kupfer- und Goldlagerstätten im Grasberg-Mineraldistrikt in Papua. Vor der Investition sollten Investoren aber die Zahlen prüfen. Denn BHP ist im 3-Jahreschart mit 23,9 EUR am unteren Rand der Kurs-Range zu finden und bietet neben einem 2025e KGV von 11,6 auch obendrein eine 4,8 % Dividenden-Rendite. Vergleichsweise hoch bewertet ist hingegen Freeport mit einem KGV von 19, hier könnte es in 2025 durchaus noch Kursabschläge geben.