JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 66 Euro angehoben. Analyst Marcus Diebel sieht die zunehmenden Übernahmeaktivitäten im Bereich Außenwerbung als Wendesignal für einen von den Anlegern vernachlässigten Sektor. Er sieht daher in seinem Kommentar vom Freitagabend auch die französische JCDecaux mit "Neutral" nun weniger skeptisch. Mit dem Verkauf des Nordeuropa-Geschäfts von Clear Channel an eine Tochter von Bauer Media sei ein Deal bereits über die Bühne gebracht, und jetzt gebe es Private-Equity-Interesse an der Außenwerbung von Ströer. Damit winke insgesamt eine Neubewertung. Bei Ströer sieht er trotz der jüngsten Kursrally nach den Berichten über den möglichen Verkauf des Kerngeschäfts noch "mindestens weitere 20 Prozent Potenzial"./ag/zbHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 55,05EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



