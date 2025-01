Das kanadische Biotechunternehmen Hemostemix (TSXV:HEM; FRA:2VF0) hat sich selbstbewusst die eingetragene Marke „your fountain of youth“ (deutsch: „Ihr Jungbrunnen (TM)[1]“) gesichert. Was wie Science-Fiction oder bloßes Marketing klingt, ist es aber nicht. Vielmehr trifft diese Versprechen den Kern der Stammzelltherapie von Hemostemix: Das Unternehmen hat Herzpatienten, Patienten mit diabetischem Fuß und Patienten mit vaskulärer Demenz unter wissenschaftlicher Begleitung mit statistisch nachgewiesenen Erfolgen behandelt!

Heute können all diejenigen, die Stammzellen zur Regenerierung ihres Durchblutungssystems benötigen, diese auch erhalten. Bald, so die Prognose des Unternehmens, wird es seine Therapie so natürlich und regelmäßig anbieten, wie man es von einem jährlichen Kurbesuch gewohnt ist. Wer wollte nicht den klaren Verstand und die Lebensqualität, die wir in unseren 40ern und 50ern genießen, bis weit in unsere 80er und 90er Jahre hinein erhalten?

Hemostemix‘ Verjüngungstherapie rettet Gliedmaßen, heilt Geschwüre und beendet Schmerzen

[1] Your Fountain of Youth ist eine internationale Marke im Besitz von Hemostemix. Kurz gesagt beschreibt Your Fountain of Youth die Ergebnisse der Therapie: die Umkehrung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Herzen, in den Gliedmaßen und im Gehirn (vaskuläre Demenz) von Patienten.

