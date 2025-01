JPMorgan hebt Ströer auf 'Overweight' - Noch viel Kurspotenzial

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 66 Euro angehoben. Analyst Marcus Diebel sieht die zunehmenden Übernahmeaktivitäten im Bereich Außenwerbung als Wendesignal für einen von den Anlegern vernachlässigten Sektor. Er sieht daher in seinem Kommentar vom Freitagabend auch die französische JCDecaux mit "Neutral" nun weniger skeptisch. Mit dem Verkauf des Nordeuropa-Geschäfts von Clear Channel an eine Tochter von Bauer Media sei ein Deal bereits über die Bühne gebracht, und jetzt gebe es Private-Equity-Interesse an der Außenwerbung von Ströer. Damit winke insgesamt eine Neubewertung. Bei Ströer sieht er trotz der jüngsten Kursrally nach den Berichten über den möglichen Verkauf des Kerngeschäfts noch "mindestens weitere 20 Prozent Potenzial"./ag/zb

