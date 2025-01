NVIDIA weitet Schwächetour aus

Um mustergültige Verkaufssignale mit einem Ziel am 200-Tage-Durchschnitt bei 118,20 und darunter im Bereich um 100,00 US-Dollar zu aktivieren, muss ein Kursrutsch in der NVIDIA-Aktie mindestens unter 130,00, besser aber 126,86 US-Dollar abgewartet werden. Dies würde in der Folge besagtes Doppelhoch aktivieren und ein Verkaufssignal in dem seit Oktober 2023 laufenden Aufwärtstrend aktivieren. Dieses ist jedoch als untergeordnet einzuordnen, wodurch es sich hierbei nur um eine zwischengeschaltete Konsolidierung handeln dürfte. Auf der Oberseite bleibt der Wert bis zu einem Niveau um 145,00 US-Dollar vorläufig als neutral zu bewerten, überraschend käme dagegen eine Ausbruchsbewegung über die aktuellen Rekordstände, dies könnte nämlich Aufwärtspotenzial an 181,02 US-Dollar freisetzen.

Trading-Strategie: