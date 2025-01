DAX hin- und hergerissen

In nicht ganz einer Woche wird der 47. US-Präsident Donald Trump vereidigt und dürfte sogleich einige seiner im Vorfeld getätigten Ankündigungen umsetzen. Die Nervosität an den Märkten ist schon jetzt spürbar angewachsen, der Kurssprung vom Dienstag ruht offenbar auf der Nachricht, dass die angekündigten Zölle doch nicht mehr so hoch ausfallen werden und auf diversifizierte Sektoren entfallen sollen. Genaueres wird man allerdings erst nach Amtseinführung in Erfahrung bringen. Unterdessen konsolidiert der deutsche Leitindex DAX seit seinen Rekordständen aus Mitte Dezember in einem leicht abfallenden Trend um 20.200 Punkten herum und lässt mit handfesten Signalen auf sich warten. Aus technischer Sicht ist ein Rücksetzer auf 19.560 Punkte aber zur Erfüllung einer regulären 123-Konsolidierung zwingend notwendig. Erst im Anschluss dürfte sich dann der laufende Abwärtstrend als bullische Flagge entpuppen, wenn der DAX über seine Rekordstände ansteigt und auf 20.976 Punkte Kurs nimmt. Unterhalb von 19.560 Zählern würden dagegen größere Abschläge auf rund 19.000 Punkte und damit die Nackenlinie einer vorausgegangenen inversen SKS-Formation führen.

Aktuelle Lage