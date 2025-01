Cisco mit klarem Vola-Abfall

Nachdem die Cisco-Aktie seit Sommer letzten Jahres in der Spitze und gut 35 Prozent auf 60,23 US-Dollars und damit über eine wichtige Hürde der letzten Jahre von 58,20 US-Dollar zugelegt hatte, sind Käufer vorläufig in eine kleine Pause gegangen und schickten Cisco dementsprechend in eine talwärts gerichtete Konsolidierung. Hier drängt sich klar der Verdacht einer bullischen Flagge auf, denn durch den letztmaligen Durchbruch wurde in dem Papier Kurspotenzial an 64,29 US-Dollar freigesetzt, darüber könnte Cisco sogar an 66,24 US-Dollar weiter zulegen. Voraussetzung hierfür ist aber eine erfolgreiche Auflösung der Flagge. Notierungen unterhalb von 54,22 US-Dollar sollten jedoch vermieden werden, dies würde nämlich die Abwärtsrisiken auf 52,62 und darunter sogar glatt 50,00 US-Dollar stark erhöhen und die Kursrallye aus der zweiten Jahreshälfte 2024 nahezu vollständig zunichtemachen.

Trading-Strategie: