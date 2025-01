Abwärtstrend im Test

Seit der Kursspitze von 0,9278 GBP aus Ende September 2023 hat das Währungspaar EUR/GBP insgesamt 11,45 Prozent an Wert verloren und markierte Mitte Dezember seinen vorläufigen Tiefpunkt bei 0,8222 GBP. Dort angelangt gelang es einen Doppelboden aufzubauen und beschriebene Aufwärtsbewegung an den laufenden Abwärtstrend um 0,8448 GBP durchzusetzen. Gelingt es nun einen nachhaltigen Ausbruch darüber zu vollziehen, würde ein reguläres und vor allem mittelfristiges Kaufsignal entstehen und sich für ein Investment qualifizieren.

Gelingt es zunächst einmal den Abwärtstrend durch einen weitere Kursanstieg zu knacken, würde Kurspotenzial an die mittelfristige Hürde von 0,85 GBP entstehen. Aber erst über diesem Niveau dürften weitere Kapitalzuflüsse das im Ansatz entstandene Kaufsignal weiter festigen und mittelfristig Aufwärtspotenzial an 0,8625 und darüber in den Bereich von 0,8677 GBP freisetzen. Ein Verbleib in dem aktuellen Abwärtstrend würde es auf der anderen Seite noch erlauben, Abschläge auf 0,8347 GBP und darunter in den Bereich um 0,8309 GBP problemlos und ohne Folgen zu vollziehen.

EUR/GBP (Tageschart in GBP) Tendenz:

Fazit Sobald EUR/GBP über einem Niveau von 0,85 GBP notiert, könnte ein Kaufsignal in Richtung 0,8625 und 0,8677 GBP entstehen und sich für ein Long-Investment auf mittelfristiger Basis anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von knapp 60 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VG2W6N zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf insgesamt 170 Prozent, Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 3,90 und 4,52 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen eines anschließenden Pullbacks vorläufig den 50-Wochen-Durchschnitt bei 0,8435 GBP aber noch nicht überschreiten, hieraus würde sich im Schein ein äquivalenter Stopp-Kurs von 1,65 Euro ergeben.