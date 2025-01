DAX stabil vor wichtigen US-Daten – Zinssenkungen der Fed rücken in weite Ferne

Unterstützend wirkt die Vorfreude auf eine gute Berichtssaison mit optimistischen Gewinnaussichten, auch weil der Euro so schwach ist. Der DAX ist nur einen Steinwurf von neuen Rekordständen entfernt und mit den entsprechenden Zahlen aus den USA könnte dieser Abstand in Richtung Handelsschluss noch ein ganzes Stück kleiner werden.

Auch wenn es einen zeitlichen Versatz zwischen beiden Zahlen gibt, sorgten die Produzentenpreise gestern Nachmittag bereits für etwas Erleichterung bei den Anlegern und die Rückkehr von ein wenig Zinssenkungsfantasie. Selbst der Verbraucherpreisindex ist immer noch weniger wichtig als der Index der persönlichen Konsumausgaben, kommt aber gut zweieinhalb Wochen früher und gibt damit einen frühen Einblick in die Inflationsentwicklung. Die Preise bleiben das Thema für die Börse, da sie in direktem Zusammenhang mit den steigenden Renditen am Anleihemarkt stehen.