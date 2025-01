Kupferpreis entfesselt Kupfer vom Crash-Kandidaten zum Rallye-Anwärter. So hoch kann es nun gehen Kupfer treibt in diesen Tagen seine Erholungsrallye erbarmungslos voran. Vergessen scheint die Preisschwäche. Dabei ist es erst knapp zwei Wochen her, als der Kupferpreis unterhalb von 4 US-Dollar je lb notierte.