Vor US-Inflation knapp im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den Inflationsdaten aus den USA halten sich die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien eher zurück. Im Dax dürfte sich deshalb zum Auftakt nur wenig tun: Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung einen Start bei 20.293 Punkten, was ein Plus von 0,1 Prozent bedeuten würde. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx wurde am Morgen knapp im Plus erwartet.

Am Nachmittag stehen eine Stunde vor dem Start des US-Börsenhandels die wichtigen Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm. Die Impulse, die am Vorabend von den tonangebenden Börsen in New York kamen, fallen vor diesem Hintergrund verhalten aus. Ein Mix aus Zins- und Zollsorgen hält sich hartnäckig in den Köpfen der Anleger.