Commerzbank & Deutsche Bank: Geht die Rallye jetzt erst so richtig los?

Aus fundamentaler Perspektive sind hierfür vor allem die gesunkenen Erwartungen an die Fed, ihre Zinsen in diesem Jahr weiter zu senken, verantwortlich. Die nämlich haben zu einem Anstieg der Marktzinsen bei US-Anleihen geführt, die auch für Institute in Europa ein wichtiges Anlagevehikel sind. Die Kupons von knapp 5 Prozent für Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren sind attraktiv, um langfristig überdurchschnittlich hohe Erträge zu erzielen.

Wird das ein weiteres gutes Jahr für Bank-Aktien? Zumindest ist die Branche schwungvoll und damit deutlich besser als der Gesamtmarkt gestartet, der insbesondere in den USA mit Schwierigkeiten kämpft. Während sich die Anteile der Deutschen Bank um knapp 6 Prozent verteuert haben, konnte die Commerzbank seit dem Jahreswechsel bereits stolze 8,6 Prozent drauflegen.

Commerzbank und Deutsche Bank mit frischen Kaufsignalen

Die verbesserten Geschäftsaussichten haben, bei der Commerzbank gemeinsam mit den Übernahmefantasien, für Kaufinteresse gesorgt. Das ist zuletzt so groß ausgefallen, dass es zu neuen Kaufsignalen gekommen ist, wie der Blick in die Kursverläufe zeigt.

Die Anteile der Commerzbank haben gegenüber dem Stand vor einem Jahr fast 50 Prozent an Wert gewonnen. Damit ist schnell klar, dass die Aktie in einem Aufwärtstrend handelt. Lange war der größte Erfolg der Käufer ein Hoch knapp unterhalb der 17-Euro-Marke, was den höchsten Stand seit Oktober 2011 bedeutete. Von diesem Mehrjahreshoch setzte im Herbst jedoch eine Korrektur ein.

Diese verschärfte sich zeitweise mit einem Einbruch bis in den Bereich von 14 Euro, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Der erfolgreiche Test dieser Unterstützung sorgte dann für einen weiteren Aufwärtsimpuls. Diesem gelang am Dienstag der Sprung über die Marke von 17 Euro und damit ein weiteres Mehrjahreshoch.

Mehrjahreshochs sorgen für Kaufsignale

Solche markanten Hochs gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Damit dürfte die Rallye der Anteile mittelfristig weiter gehen. Für steigende Kurse spricht außerdem die Indikation. Der Trendstärkeindikator MACD zeigt einen intakten, an Fahrt gewinnenden Aufwärtstrend an, während der Relative-Stärke-Index (RSI) hohe Stärke anzeigt, ohne dass die Aktie bereits stark überkauft ist.

Das nächste Aufwärtsziel liegt bei 20 Euro, was eine psychologisch wichtige Marke ist. Aus dem Chart lässt sich als nächster signifikanter Widerstand der Bereich um 33,50 Euro ableiten. Den Käufern dürfte die Puste also so schnell nicht ausgehen.

Auch die Deutsche-Bank-Aktie zeigt einen dynamischen Aufwärtstrend. Wie die Anteile des Mitbewerbers verteuerte sich das Papier in den zurückliegenden 12 Monaten um rund die Hälfte. Auch dieser Aktie ist damit ein neues Mehrjahreshoch gelungen, die Deutsche Bank kletterte auf den höchsten Stand seit immerhin mehr als 7 Jahren.

Der Kurs ist vor allem im Zuge des Flash-Crashs am 05. August unter Druck geraten. Zeitweise handelte das Papier unterhalb der 200-Tage-Linie, was ein starkes Verkaufssignal darstellte. Das konnte jedoch umgehend gekontert werden, sodass ein Aufwärtstrend eingesetzt hat. Der kann als Kanal mit einer Breite von knapp 2 Euro beschrieben werden.

Die Aktie der Deutschen Bank bietet viel Platz nach oben

Zuletzt wurde nach einem Test der 50-Tage-Linie vor allem dessen Unterkante (erfolgreich) getestet. Am Dienstag gelang dann wie bei der Commerzbank auch ein neues Hoch und damit ebenfalls ein Kaufsignal. Das wird durch steigende technische Indikatoren begleitet und spricht für fortgesetzte Kursgewinne.

Idealerweise folgen weitere Hochs, die dann auch durch Hochs im RSI und MACD bestätigt werden, damit es nicht zu bearishen Divergenzen und damit einem möglichen Trendwendesignal kommt. Das nächste Kursziel liegt hier ebenfalls bei 20 Euro, wobei hier tatsächlich auch ein technisch hartnäckig zu erwartender Widerstand liegt. Eine weitere Widerstandszone ist im Bereich von 32 bis 35 Euro zu erwarten.

Fazit: Technisch ist alles bestens, Gefahren lauern vor allem fundamental

Die Anteile der Commerzbank sowie der Deutschen Bank sind mit viel Rückenwind in das neue Jahr gestartet und konnten diesen für neue Mehrjahreshochs nutzen. Die gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Das deckt sich mit den derzeit starken Trends und spricht mittelfristig für weiter steigende Kurse. Beide Papiere dürften in den kommenden Monaten die 20-Euro-Marke ins Visier nehmen, während bei der Commerzbank die Übernahmefantasien anhalten.

Die größten Gefahren für eine weiterhin ansprechende Kursentwicklung liegen im Moment in einer möglichen Gesamtmarktkorrektur, einer Trendwende bei US-Anleihen und damit sinkenden Marktzinsen sowie der Verschärfung der konjunkturellen Lage und einem Anstieg der Kreditausfälle.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion