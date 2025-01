Bernstein hebt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ProSiebenSat.1 in einem Branchenausblick auf das Jahr 2025 von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie jedoch von 5,30 auf 4,70 Euro. Im neuen Jahr sollten Anleger bei der Auswahl der richtigen Aktien bedacht vorgehen, schrieb er mit Blick auf den Internet- und Mediensektor. In einer sich rasch verändernden Landschaft seien beispielsweise flexible Geschäftsmodelle ein Segen. Die Hochstufung von ProSiebenSat.1 sei taktischer Natur, denn fundamental habe sich bei dem TV-Konzern nicht viel verändert. Zyklische und spezifische Risiken seien mittlerweile eingepreist./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 21:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 05:00 / UTC