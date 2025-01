Goldman hebt Auto1 auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Auto1 von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,70 auf 20,50 Euro angehoben. Die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers seien zwar schon stark gelaufen, das Potenzial werde aber immer noch unterschätzt, schrieb Analyst James Tate in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung. Er sieht immer noch ungenutzte Stellschrauben für den Bruttogewinn pro Einheit (GPU) bei Autohero. Zudem sieht Tate Spielraum für die Marktanteile im Händlergeschäft und auch der operative Ergebniskonsens für 2025/26 ist seiner Meinung nach zu niedrig./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 05:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben