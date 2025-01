KI-Startup Synthesia verdoppelt Bewertung auf 2,1 Milliarden US-Dollar

Die in London ansässige KI-Videoplattform Synthesia hat in einer Finanzierungsrunde 180 Millionen US-Dollar eingesammelt und ihre Bewertung auf beeindruckende 2,1 Milliarden US-Dollar gesteigert – mehr als doppelt so viel wie bei der letzten Runde im Jahr 2023. Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von der Risikokapitalgesellschaft NEA angeführt und von Atlassian Ventures, World Innovation Lab und PSP Growth unterstützt. Auch Nvidia gehört zu den prominenten Investoren des Unternehmens, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC.

Synthesia nutzt künstliche Intelligenz, um Videos mit mehrsprachigen menschlichen Avataren zu erstellen, und unterscheidet sich von anderen Start-ups der Branche durch seinen Fokus auf den "Nutzwert", so CEO Victor Riparbelli. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic, die enorme Summen für die Entwicklung ihrer KI-Modelle ausgeben, sei Synthesia zudem weniger auf Risikokapital angewiesen.